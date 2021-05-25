/632516/أماني-الطويل-بصالون-التنسيقية-يوجد-تلاعب-في-الميول-السياسية-للإتحاد-الإفريقي-وخبرته-ضعيفة-في-حل-الازمات

قالت الدكتورة أماني الطويل خبير الشوؤن الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المعركة قائمة على مياه النيل منذ قرن من الزمان، مشيرة إلى أن الاهمية الإستراتيجية لمياه النيل بالنسبة لمصر، جعل المغرضين يتجهون إليها للتأثير على الدولة المصرية من خلاله، يأتي ذلك خلال الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء بـ"يوم إفريقيا".

وعن دور الإتحاد الإفريقي في حل أزمة سد النهضة ، قالت الدكتورة أماني الطويل أن الإتحاد لا يقوم بتمويل نفسه، بل يتم تمويله من قبل الإتحاد الاوربي وبالتالي يتم التلاعب في ميوله السياسية، وبالتالي عدم إستقلالية في إتخاذ أي قرارت بالازمة، فضلا على عدم مرور أزمات مشابهة وقلة خبرته لانه لم يتعامل مه أكور مشابهة لازمة سد النهضة من قبل.

وطالبت الطويل من النخب الإفريقيىة أن تعيد النظر والتفكير في مصالح القارة مرة اخرى، حتى تعم الإستفادة على كافة الشعوب.

في السياق ذاته تقدمت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس النواب، بالشكر لكيان تنسيقية الشباب بسبب الإحتفال بـ"يوم إفريقيا"، منوهة إلى أن هذا الأمر يأتي في سياق التوجه والإهتمام المصري نحو القارة الافريقية مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات.

إهتمام الدولة المصرية بالقارة السمراء

وأشارت أبو شقرة ان العلاقات المصرية الأفريقية مرة أخرى وعودة مصر للريادة كما كانت، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف إهتمام خاص، حيث يقوم بحضور العديد من المؤتمرات والزيارات للعديد من الدول الأفريقية من أجل تدعيمم العلاقات وتبادل الرؤى والأفكار المتبادلة.