فيديوجراف: منة عبد العزيز .. من القبض عليها إلى سجن مغتصبيها

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، القصة الكاملة لمنة عبد العزيز من نشأتها حتى إثارة الجدل واتهامات الاغتصاب. وقضت المحكمة بالمشدد 10 سنوات للمتهم باغتصابها، والسجن 5 سنوات لهاتكى عرضها وناشرة الفيديو الفاضح.

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