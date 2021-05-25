صور.. جولة للسفراء الأفارقة بالمتحف القومى للحضارة فى احتفالات يوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، جولة لسفراء الدول الإفريقية بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط فى إطار الاحتفالات بيوم إفريقيا، حيث مثل وزارة الخارجية فى هذه الاحتفالية السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وذلك بمشاركة مساعدى وزير الخارجية المعنيين بالموضوعات الإفريقية.





وألقى السفير حمدى سند لوزا كلمة بهذه المناسبة نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكرى، أكد فيها على أهمية هذه المناسبة والجهود المصرية الدؤوبة لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وتوطيد أطر التعاون الثنائى مع الدول الإفريقية والدور المصرى النشط فى أروقة الاتحاد الإفريقى وآلياته، موضحًا أن ذلك يأتى فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تعزيز كافة أوجه التعاون فى الإطار الثنائى وفى إطار الاتحاد الإفريقى، ومؤكدًا على استمرار العمل لدفع هذه العلاقات بما يحقق مصالح شعوب الدول الإفريقية.

كما ألقت نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبى كلمة عبرت فيها عن أهمية هذه المناسبة وحرص وزارة الآثار على الاحتفال بها فى إطار عام الثقافة الإفريقية 2021، وكذا السعى لزيادة أعداد السائحين من الدول الإفريقية لما تتميز به مصر من تنوع سياحى وثقافى وحضارى ودينى، حيث أن السياحة أحد أهم معالم العلاقات الثقافية بين مصر والدول الإفريقية، وفى هذا الصدد فقد وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمنح المواطنين الأفارقة تخفيض 50% على رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة لزيارة مصر على مدار اليوم.



من جانبه ألقى السفير الكاميرونى وعميد السلك الدبلوماسى بالقاهرة محمودو لابارنج كلمة نيابة عن السلك الدبوماسى الإفريقى موجهًا التهنئة للمسئولين المصريين وللدول الإفريقية بهذه المناسبة، ومشيدًا بالقيادة السياسية المصرية التى تعطى لإفريقيا أولوية خاصة وبالدور المصرى فى القارة الإفريقية والتجربة التنموية المصرية الناجحة التى أصبحت نموذجًا يحتذى به فى دول القارة الإفريقية، ومشيرًا إلى أن سفراء الدول الإفريقية يتابعون بإعجاب ما تشهده مصر من تطورات فى كافة المجالات، وأن الجولة داخل المتحف القومى للحضارة وبرنامج الاحتفال يجسد الاهتمام المصرى بالقارة الإفريقية وما يشهده الدور المصرى من تفاعل مع قضايا القارة فى إطار الاتحاد الإفريقى وفى سياق العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية.



هذا وتأتى هذه الزيارة فى إطار الاحتفالات بيوم إفريقيا الذى يواكب الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو 1963، وقد تضمنت الاحتفالات بيوم إفريقيا هذا العام بجانب زيارة السفراء الأفارقة للمتحف القومى للحضارة إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة Africa.