وفود رهبانية تشارك فى صلوات تجنيز الأنبا سلوانس

جدة - نرمين السيد - أقيمت مساء اليوم، بدير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، صلوات تجنيز الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، الذى توفى صباح اليوم، عن عمر تجاوز 75 سنة، بعد أن قضى فى الرهبنة 43 سنة منها 22 سنة أسقفًا.





شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا رويس الأسقف العام بأسيا. كما شارك فى صلوات التجنيز وفود رهبانية من أديرة المحرق والسريان والقديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو والشهيد مارجرجس بالرزيقات، والقديس الأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا، إلى جانب كهنة من إيبارشيات الأقصر، إسنا وأرمنت، قنا، دشنا، نجع حمادى، أبو قرقاص. وحضر الصلاة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وطيبة. ونعى قداسة البابا صباح اليوم الأب الأسقف الجليل المتنيح، فور علمه بنياحته. وجاء فى نعى قداسته: قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتى جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، عالمين وواثقين أن سيسمع الصوت الإلهى القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥ : ٢١). خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

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