جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم نشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الشهادة الثانوية "بكل اللغات المعتمدة"، يوم الأحد المقبل على موقع الوزارة.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بالنسبة للامتحان التجريبى للغة "الألمانية" كلغة ثانية الذى عقد يوم الأحد الماضى، وبعد التشاور مع خبراء المركز القومى للامتحانات والتقييم، فقد استقر الرأى على أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الامتحان بالنسبة للغات الأجنبية الثانية "الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية"، وكذلك يتفق مع الإطار المرجعى الأوروبى بالنسبة للغات الثانية. وأضاف أنه تم استخدام نفس الأسئلة، التى سبق استخدامها فى امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى فى الأعوام السابقة، وبالتالى فهى ليست جديدة على الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم : نشر الإجابات الصحيحة للامتحان التجريبى الثانى الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.