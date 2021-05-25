التعليم تنفى إلغاء القصة والتعبير باللغة العربية للصف الثالث الثانوى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القصة والتعبير بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوى، لم يتم إلغاؤهما كما يشيع البعض، مشيرا إلى أنه تم وضع أسئلة فى الامتحان التجريبى الثانى لمادة اللغة العربية، لقياس مستوى الفهم فيهما، متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة.





جاء ذلك فى رد الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، مساء اليوم الثلاثاء، على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" فى ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد".

وقال الوزير إن القصة مقررة كفن أدبى يدرسها الطالب، والامتحان سيكون نصًا أدبيا مماثلا يتم من خلاله قياس مهارة الطالب فى توظيف ما تعلمه فى سياق جديد.

وفيما يتعلق بالتعبير، أوضح شوقى أن المركز القومى للامتحانات وضع نوعية جديدة من الأسئلة فى امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

ونصح الطلاب بإعادة النظر فى الامتحان وإجاباته عند نشره يوم الأحد المقبل للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة.