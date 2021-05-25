افتتاح معرض إيجى ميديكال للمستلزمات والأجهزة الطبية الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - يفتتح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، بمشاركة عدد من سفراء الدول الإفريقية، الخميس المقبل، الدورة العشرين لمعرض "إيجى ميديكال EGYMEDICA" الخاص بتجهيزات العيادات والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والمراكز الطبية الذى يقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتستمر حتى 29 مايو الحالى.





وصرح محمد إسماعيل عبده، بأن الافتتاح يحضره أيضاً رؤساء المكاتب التجارية والملاحق الطبية بالسفارات العربية والأفريقية بالقاهرة الحريصين على زيادة حجم التبادل التجارى بين بلادهم ومصر، من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التى يقدمها المعرض الذى يشارك به كبرى الشركات العالمية من 15 دولة بجانب عدد كبير من شركات إنتاج المستلزمات الطبية العاملة بالسوق المصرية، والتى تم الاتفاق معها على تقديم أكبر التخفيضات والتسهيلات لخدمة القطاع الطبى المصرى تقديرًا لتضحيات جيش مصر الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، حيث ينتظر جذب المعرض لأكثر من 55 ألف زائر من شتى تخصصات قطاع الرعاية الطبية بجانب رجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة كبرى الشركات الروسية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأجهزة الطبية والتى تعرض أحدث أجهزة الكشف عن فيروس كورونا، بجانب عرض خبراتهم فى مكافحة هذا الوباء من حيث التشخيص والعلاج والوقاية، حيث ستقوم إحدى الشركات الروسية مجانًا بإجراء اختبارات فورية للكشف عن الفيروس لجميع زوار المعرض وهى اختبارات تظهر نتيجتها خلال دقائق وتعد الأحدث على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المعرض يقام على هامشه مؤتمرين علميين الأول بعنوان "كوفيد19- خبرة التحدى العالمى المصريين"، والثانى بعنوان "كوفيد 19 - التحدى العالمى" ويرأس أعمالهما الدكتور مجدى البردينى بكلية الطب، جامعة الإسكندرية ويحاضر فيهما نخبة من كبار الأساتذة فى القطاعات الطبية الرئيسية.

وأوضح أن المعرض يقام على هامشه أيضاً مؤتمر اقتصادى برئاسته بعنوان "توطين صناعة المستلزمات الطبية"، وهى إحدى أهم القضايا التى توليها القيادة السياسية أهمية خاصة باعتبار القطاع أحد الأضلاع التى ترتكز عليها منظومة الرعاية الصحية والتى تعد بدورها من ضرورات الأمن القومى لأى مجتمع.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش مبادرة الشعبة العامة التى أطلقتها مؤخرًا لتعميق صناعة المستلزمات الطبية فى مصر بهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع القطاع إلى ألف مصنع، ومضاعفة صادرات القطاع إلى مليار دولار مع نمو بها بنسبة 15% سنويًا مما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال إن قطاع المستلزمات الطبية يشهد طفرة كبيرة حاليًا فى عدد مصانعه وحجم أعماله وصادراته نظرًا لأن 90% من مصانع القطاع حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية "CE Mark" أو الأمريكية FDA، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفنى ومهندس حاليًا وتصدر بأكثر من 320 مليون دولار سنويًا لأكثر من 65 سوقًا حول العالم، موضحا أن المبادرة تستفيد من انجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى نفذته الحكومة المصرية ونجاحها أيضاً فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد والتى أظهرت أهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذى يمكن أن يلعبه لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعى، إلى جانب أن المبادرة تأتى لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى وثورة 30 يونيو 2013 التى تبنت أولويات عاجلة كان على رأسها استعادة الأمن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لينخرط بقوة أكبر فى مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادى.