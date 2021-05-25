التعليم: نشر الأسئلة والإجابات لكل مواد الامتحان التجريبى للثانوية الأحد المقبل

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تقوم بنشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبي الثاني (بكل اللغات المعتمدة) يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو على موقع الوزارة.
ونشر وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، رد الوزارة على الامتحان التجريبي للغة "الألمانية فى الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة كلغة ثانية، والذى أدى فيه الطلاب يوم الأحد 23 مايو 2020، موضحا أنه بعد التشاور مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقييم، استقر الرأى على أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ويتفق مع مواصفات الامتحان بالنسبة للغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية)، وكذلك يتفق مع الإطار المرجعى الأوروبى بالنسبه للغات الثانية".
ومن الجدير بالذكر أنه "تم استخدام نفس الأسئلة" التى سبق استخدامها في امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى فى الأعوام السابقة، وبالتالي فهى ليست جديدة على الطلاب.
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