التعليم: القصة والتعبير لم يتم إلغاؤهما من امتحان العربى للثانوية العامة

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" بامتحانات الثانوية العامة في ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة اختيار من متعدد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن القصة مقررة كفن أدبى يدرسها الطالب والامتحان سوف يكون نصا أدبيا مماثلا نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد، ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير، وبالتالي نستنتج من هذا أن القصة والتعبير لم يتم إلغائهما، كما يشيع البعض وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة.

وننصح الطلاب بإعادة النظر في الامتحان واجاباته عند نشره يوم الأحد القادم للتعرف على هذه النوعية من الاسئلة.