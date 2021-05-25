رئيس الزمالك : لن نتحدث فى الإعلام وقرارات المجلس ستعلن عبر الموقع الرسمى

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة قررت عدم التحدث مع أي وسيلة من وسائل الإعلام، خلال الفترة الحالية، علي أن يتم الإعلان عن كافة القرارات التي يتم اتخاذها عبر الموقع الرسمي للنادي.

وقال لبيب: "احنا مش جايين نتكلم ونصرح، عايزين نشتغل ويبقي لينا أمارة نعرف نتكلم بيها فيما بعد".

عقدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ثانى اجتماعاتها الرسمية بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، من أجل مناقشة العديد من الملفات التي لم تتم مناقشتها في الجلسة الأولى التي عُقدت مساء يوم الأحد، عقب استلام المهمة بشكل رسمي من اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، حيث تمت عملية التسليم والتسلم بين اللجنتين في مقر وزارة الشباب والرياضة في وجود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.

وتسعى اللجنة الجديدة لمناقشة العديد من الملفات خلال جلسة الاجتماع الثانية، حيث لم يكن بوسعها مناقشة جميع الملفات في الجلسة الأولى، والتي اقتصرت على بعض القرارات السريعة، نظرًا لوجود أعضاء اللجنة السابقة، من أجل اطلاع أعضاء اللجنة الجديدة على كل كبيرة وصغيرة في النادى وأخبارهم بكافة الأمور والملفات العالقة.

واتفقت اللجنة على تعيين 3 متحدثين رسميين باسم النادي، على أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.