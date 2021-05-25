المهندس حسام صالح: المتحدة للخدمات الإعلامية أنشأت صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان شريف دسوقى جاء بعد أن رأينا احتياج الدعم هذه الحالة، موضحا أن المتحدة للخدمات الإعلامية أنشأت في اطار التطوير الذى يتم في المؤسسة صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام.
وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هذا الصندوق الخاص بمخاطر العاملين في مهنة الإعلام يهدف إلى أنه عندما يكون هناك حالات صعبة وحالات لها علاقة بالمخاطر ويدخل فيها أشياء كثيرة صحية ومخاطر في العمل .
وأوضح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا الصندوق ليس فقط متعلق بدعم الفنانين ولكن بدعم كافة العاملين في الماجل الإعلامى.
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