/632519/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-فوز-أسوان-وهزيمة-الإتحاد-السكندري

حقق فريق أسوان فوزا هاما على حساب غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زهرة الجنوب ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين لحصد النقاط الثلاثة.

بينما حقق الجونة فوزا كبيرا وغاليا على حساب الإتحاد السكندري في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز ، ليواصل الفريق الأخضر نزيف النقاط بعد الخسارة في المواجهة السابقة من المصري البورسعيدي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ورفع أسوان رصيده للنقطة 24 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما توقف رصيد لـ 31 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مواجهة الفريقين على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ورفع الجونة رصيده للنقطة 30 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما توقف رصيد زعيم الثغر عند النقطة 31 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بعد أن حقق الأول الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

تشكيل الاتحاد أمام الجونة

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: دلميون لوي نانا، محمود رزق، هشام صلاح، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، محمد عبد الغني

خط الهجوم: إيمانويل أكوي، روماريو ويلياميز، عمار حمدي

تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، لؤي وائل، محمود الجزار

خط الوسط: أحمد عامر، عربي بدر، محمد يكن

خط الهجوم: عمرو بركات، سيرجي أكا، عمر السعيد

تشكيل غزل المحلة لمواجهة أسوان

حارس المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: محمود علاء – أحمد عيد – محمد فتح الله – هاني عادل.

الوسط: أحمد النادري – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى.

الهجوم: محمود صلاح – إسلام فؤاد.

تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة

حارس المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: عمرو الحلواني ، محمد العشري ، محمود شبانة ، عبدالله السنجهاوي.

الوسط: هيثم الفيل، سولمون منساه، أحمد سالم صافي.

الهجوم: أحمد صغيري، جون أفيري، أحمد خالد.