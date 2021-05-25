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/632520/وزير-الإسكان-يلتقي-نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-لبحث-عدد-من-قضايا-المواطنين-المهمة
التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث عدد من القضايا والملفات المهمة والتى تشغل الرأى العام.
تفاصيل اللقاء
وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس المواطنين، و نقل نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي كانت و لازالت محور اهتمام الشارع المصري و عرض الوزير رؤية الوزاره خلال الفترة المقبلة.
واتفق الوزير مع النواب على عقد لقاءات دوريه لضمان التواصل الدائم و المستمر لحل كافة مشاكل المواطنين.
حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولي، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب خالد بدوي، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة رشا كليب، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة إيمان الألفي، والنائب علاء عصام، والنائب محمد اسماعيل، والنائب أحمد رمزي، والنائبة منال هلال، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب أحمد زيدان، والنائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى.
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