/632521/الكاف-يحدد-موعد-مباراتي-الأهلي-والترجي-في-دوري-أبطال-إفريقيا
يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد ، بينما أستطاع المارد الأحمر التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن صعد الفريقين لدور الأربعة بعد التأهل على حساب صن داونز بدور الـ 8 وشباب بلوزداد.
موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام الترجي التونسي في يومي 18، 25 يونيو المقبل على أن تنطلقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة العودة بينما تقام مواجهة الذهاب في العاشرة بتوقيت تونس، على أن يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمواجهة خلال الساعات القادمة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة ، بعد أن صعد المارد عقب الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد ، بينما حقق الفريق المغربي الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان
ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.
خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاف يحدد موعد مباراتي الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.