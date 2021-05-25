/632521/الكاف-يحدد-موعد-مباراتي-الأهلي-والترجي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد ، بينما أستطاع المارد الأحمر التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن صعد الفريقين لدور الأربعة بعد التأهل على حساب صن داونز بدور الـ 8 وشباب بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام الترجي التونسي في يومي 18، 25 يونيو المقبل على أن تنطلقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة العودة بينما تقام مواجهة الذهاب في العاشرة بتوقيت تونس، على أن يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمواجهة خلال الساعات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة ، بعد أن صعد المارد عقب الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد ، بينما حقق الفريق المغربي الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا