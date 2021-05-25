/632522/خاص-الأهلي-ينهى-الإتفاق-مع-مهاجم-إفريقي-والضحية-محمد-شريف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن قدوم مهاجم إفريقي يلعب في الدوريات الأوربية لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في إطار صفقة تبادلية مع نادي فنربخشة التركي من أجل تطوير خط الهجوم الأحمر.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي أنهى الإتفاق مع فنربخشة التركي من أجل التعاقد مع مبوانا ساماتا مهاجم منتخب تنزانيا ولاعب الفريق المعار من صفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة في صفقة تبادلية مع محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء الحالي.

مهاجم جديد ينضم للنادي الأهلي

وانهى المارد الأحمر الإتفاق مع نادي فنربخشة التركي من أجل تبادل اللاعب التنزاني ساماتا مع محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحالي ، مع دفع قيمة مالية إضافية لصالح النادي التركي ، يأتي هذا في ظل رغبة شريف في خوض تجربة إحتراف في الدوريات الأوربية على غرار مشوار مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي الحالي.

واتفق مسئولي فنربخشة التركي مع النادي الأهلي على تبادل مهاجمي الفريقين وذلك خلال جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء مع مسئولي النادي التركي في أحد الفنادي بعيدا عن مقر النادي الأحمر في الجزيرة، وبتواصل مستمر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وتكلف صفقة ساماتا النادي الأهلي مايقرب من 5 مليون يورو ، سيقوم مسئولي القلعة الحمراء بسداد 2مليون يورو لصالح فنربخشة التركي بالإضافة لمحمد شريف مهاجم الفريق والذي يقدره النادي الأحمر بـ 3 مليون يورو في إطار صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

محمد شريف يرحل عن صفوف النادي الأهلي

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة المتبادية بين الفريقين في بداية يوليو القادم مع بداية سوق الإنتقالات ، في الوقت نفسه الذي ينتهي فيه بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام صن داونز السبت المقبل ، وهو الأمر الذي منع المارد الأحمر من إعلان الإتفاق الذي تم بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

ويقوم نادي فنربخشة التركي خلال الأيام المقبلة بتفعيل عقد شراء اللاعب نهائيا من نادي أستون فيلا الإنجليزي حيث حصل النادي التركي على خدمات ساماتا على سبيل الإعارة مع احقية تفعيل بند الشراء من النادي الإنجليزي.