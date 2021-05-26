صور .. محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحور خاتم المرسلين

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كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحور محمد أنور السادات "ترسا سابقًا" وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال خلال المسافة الواقعة بين شارع المحولات وشارع عثمان محرم.
وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف الجارية بعدد من قطاعات الشارع، موجهاً الشركات القائمة على الأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال بكوبرى ترسا وفق أعلى معايير الجودة وتركيب الأعمدة وكشافات الإنارة ورفع المخلفات أولاً بأول وطلاء واجهات العقارات على جانبى الشارع.
وشدد راشد على ضرورة توفير أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى لإضفاء اللمسة الجمالية على الشارع، وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة بالمحافظة من خلال إنشاء محاور حركة تساهم فى إحداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التى تنفذها الدولة.
رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية.
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