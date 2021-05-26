بناء على توجيهات الرئيس .. الصحة : نقل شريف دسوقى لـ مستشفى دار الشفاء

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يجرى حاليا، نقل الفنان شريف دسوقى من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.





وفى هذا السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لـ الوزارة، أنه يتم نقل الفنان شريف دسوقى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبى يضم استشاريين فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة. علاج الفنان شريف دسوقى وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دورى.

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