المهندس حسام صالح: الاهتمام الأكبر بحالة الفنان شريف دسوقى كان من الرئيس السيسى

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الاهتمام الأكبر بحالة الفنان شريف دسوقى كان من الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: عندما وجدنا احتياج الحالة لهذا الدعم ووجدنا ضرورة أن يكون هناك دعم للحالة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: عندما ظهرت حالة الفنان شريف دسوقى درسنا الحالة بسرعة جدا من خلال منظومة صندوق مخاطر العاملين فى مجال الإعلام.
وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: بحثنا ما هو المطلوب من أجل أن نتكفل بهذه الحالة مثل البيان الذى صدر من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
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