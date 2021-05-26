المهندس حسام صالح يكشف تكفل "المتحدة" برعاية أولاد عامل لديها توفى قبل رمضان

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام، ليس فقط للفنانين ولكن للعاملين بمهنة الإعلام بصفة عامة، موضحا أنه في إحدى شركات المجموعة زميل لنا يدعى رضا توفى هو وزوجته قبل شهر رمضان بـ3 أيام، والزميل ترك 4 أولاد أصغرهم يبلغ عامين وأكبرهم يبلغ 12 سنة.

وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: كانت الحالة الصعبة جدا حيث أن الأولاد فقدوا الأب والأم، وإحدى شركات المجموعة بدأت تتحرك مع هذه الحالة، حيث أن الأطفال لهم ولى أمر وهو عمهم، وقررت الشركة تخصيص معاشا شهريا الـ 4 أولاد وتم وضع وديعة بـ 500 ألف جنيه لكل طفل بمجموع 2 مليون جنيه، حيث أن الوديعة تتكفل بمصاريفهم خلال الفترة المقبلة حتى يكبروا، وهذه حالة حدثت من شهر.

وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،: كثير من الزملاء الذين خلف الكاميرا يشعرون بذلك، فالاهتمام بحالة الزميل رضا رحمه الله وكثير من العاملين شعروا أن هناك مؤسسة في ضهرهم، وأن هناك من سيساعدهم إذا حدث له شيء، وعندما علمنا حالة شريف دسوقى تدخلنا بشكل سريع، وأن صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام مختص بكل العاملين بمهنة الإعلام وليس العاملين فى الشركة فقط.

المتحدة تدعم أولاد عامل توفى قبل شهر رمضان

جانب من لقاء الأسرة

جانب من لقاء أسرة المتوفى

جانب من لقاء أسرة المتوفى

تقديم الدعم لأسرة المتوفى