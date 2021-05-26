التعليم تكشف تفاصيل حل أسئلة الرياضيات بامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وكتابة خطوات الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم بامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن الوزارة قررت تسليم ورقة بيضاء مؤمنة أثناء الامتحانات الإلكترونية التى تحتوى أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها، وذلك تيسيرا على الطلاب، ويتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحا الدخول بورق من الخارج.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للقصة والتعبير بامتحانات الثانوية العامة فى اللغة "العربية": الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة، وبالنسبة للغة "الإنجليزية": الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.
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