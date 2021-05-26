وزيرة الصحة: نقل الفنان شريف دسوقى إلى مستشفى دار الشفاء لعلاجه على نفقة الدولة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.
وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.
وكان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الاهتمام الأكبر بحالة الفنان شريف دسوقى كان من الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: عندما وجدنا احتياج الحالة لهذا الدعم ووجدنا ضرورة أن يكون هناك دعم للحالة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: عندما ظهرت حالة الفنان شريف دسوقى درسنا الحالة بسرعة جدا من خلال منظومة صندوق مخاطر العاملين فى مجال الإعلام.
وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: بحثنا ما هو المطلوب من أجل أن نتكفل بهذه الحالة مثل البيان الذى صدر من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
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