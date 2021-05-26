لن يرى فى مصر .. الليلة أول خسوف كلى لـ القمر فى 2021

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن خسوفا كليا لـ القمر سيحدث مساء اليوم الأربعاء، حيث يتفق توقيته مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ، ويغطى ظل الأرض 100,9% تقريبا من سطح القمر.





وفى سياق متصل، أكد الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه من الممكن رؤية الخسوف الكلى للقمر فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب شرق آسيا – قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلنطى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية". خسوف القمر وتابع: "تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات ودقيقتين تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريباً، ويستغرق الخسوف الكلى 14 دقيقة وثلاثون ثانية، ولن يمكن رؤيته فى مصر".

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