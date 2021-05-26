فيديو .. هل تم اكتشاف بؤرة لـ إنفلونزا الطيور فى المنوفية ؟

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة القناة الأولى بـ التلفزيون المصرى، مساء أمس الثلاثاء، إنه يوجد مربٍ لـ النعام فى إحدى القرى، وبعد فترة توفى عدد كبير منها.

وأشار إلى أن هذا المربى اشتبه أن سبب الوفاة هى إنفلونزا الطيور، وتم التحرك على الفور وكانت نتيجة بؤرة إنفلونزا الطيور بالمنوفية سلبية، مؤكدا أن الأمور مستقرة ولا يوجد أى وجود لـ مرض إنفلونزا الطيور.

واختتم: "نتابع دائما المربين والمزارع، ولابد من تواجد الأمن الحيوى فى كل المزارع"، لافتا إلى أن من يربى طيور فى المدن يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتم التخلص من المزرعة على الفور.