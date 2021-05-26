ضعف المياه عن منطقة الزمالك لمدة 8 ساعات .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة أن الهيئة العامة لمترو الأنفاق طلبت ربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لـ المترو، الأمر الذى يترتب عليه ضعف المياه عن منطقة الزمالك البحرية بالكامل.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إن ضعف المياه سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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