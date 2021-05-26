وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن الامتحان الأول كان يهدف إلى قياس كفاءة الشبكات، وعلى أساسه يتم أخذ قرارات مناسبة".
وأكد الدكتور طارق شوقى أنه خلال هذا الامتحان، تم التأكد من كفاءة الخوادم فى مدارس مصر كافة، مشيرًا إلى أنه تم تخطى جميع العقبات مثل مشكلة الكهرباء والخوادم، كما وجه الشكر إلى وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات للتعاون فى هذا الصدد.
وأوضح وزير التعليم أن الامتحان الثانى كان فرصة للتركيز على أدوات الامتحانات النهائية ومن أبرزها خوادم المدارس، كما تم تحديد عدد اللجان الرئيسية المجهزة لإجراء الامتحانات، وأنه لن يتم استخدام السحابة الإلكترونية ولا الشرائح وذلك لأسباب تأمينية وفنية.
وتابع: "هنعتمد على اللجان عشان الأهالى ميبقاش عندهم قلق من إن السيستم يقع.. وكل سيناريو ممكن بنفكر فيه، وكل مشكلة أثناء أو قبل الامتحان لها حل بديل هنعلن عنه فى نصف الأسبوع المقبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - شوقى : لا تقلقوا من الامتحانات النهائية .. ومفيش سيستم هيقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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