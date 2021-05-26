فيديو - شوقى : لا تقلقوا من الامتحانات النهائية .. ومفيش سيستم هيقع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الهدف الذى أجريت من أجله الامتحانات التجريبية، تم تحقيقه بنسبة عالية جدًا رغم ظروف كورونا وصعوبة إجراء هذه الامتحانات.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن الامتحان الأول كان يهدف إلى قياس كفاءة الشبكات، وعلى أساسه يتم أخذ قرارات مناسبة".

وأكد الدكتور طارق شوقى أنه خلال هذا الامتحان، تم التأكد من كفاءة الخوادم فى مدارس مصر كافة، مشيرًا إلى أنه تم تخطى جميع العقبات مثل مشكلة الكهرباء والخوادم، كما وجه الشكر إلى وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات للتعاون فى هذا الصدد.

وأوضح وزير التعليم أن الامتحان الثانى كان فرصة للتركيز على أدوات الامتحانات النهائية ومن أبرزها خوادم المدارس، كما تم تحديد عدد اللجان الرئيسية المجهزة لإجراء الامتحانات، وأنه لن يتم استخدام السحابة الإلكترونية ولا الشرائح وذلك لأسباب تأمينية وفنية.

وتابع: "هنعتمد على اللجان عشان الأهالى ميبقاش عندهم قلق من إن السيستم يقع.. وكل سيناريو ممكن بنفكر فيه، وكل مشكلة أثناء أو قبل الامتحان لها حل بديل هنعلن عنه فى نصف الأسبوع المقبل".