حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 26-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 27-5-2021
مهنياً: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد، الأهمية تكمن في استعادة الثقة بالنفس.
عاطفياً: ما زلت متسرعاً والاقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع.
صحياً: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.
حظك اليوم برج الثور الخميس 27-5-2021
مهنياً: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير.
عاطفياً: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.
صحياً: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-5-2021
مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.
عاطفياً: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك، وإذا كنت ترى أن من المناسب طرح عدة قضايا عليه تثير قلقك فلا تتردد لحظة.
صحياً: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-5-2021
مهنياً: تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما.
عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.
صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 27-5-2021
مهنياً: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم قد يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل.
عاطفياً: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.
صحياً: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيّئ إلى أسوأ.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 27-5-2021
مهنياً: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك.
عاطفياً: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدّاً لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلاً، وتسعد بتلبية الدعوات .
صحياً: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 27-5-2021
مهنياً: تقوى حظوظك كل الحسابات الفلكية تشير الى ان كل شيء يسير نحو الافضل تنقلات ناجحة ومفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة وبداية عمل جديد او مهمة جديدة تتولاها.
عاطفياً: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد.
صحياً: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة .
حظك اليوم برج العقرب الخميس 27-5-2021
مهنياً: عليك التكتّم وقد تميل الى أشخاص أكبر سنّاً أو سلطة، أو يحيّرك شأن شراكة لا تراها مناسبة.
عاطفياً: تبدو مستعداً لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جواباً، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة.
صحياً: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصاً حين تكون مع العائلة.
حظك اليوم برج القوس الخميس 27-5-2021
مهنياً: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.
عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم.
صحياً: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-5-2021
مهنياً: عليك أن تكون أكثر صبراً فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.
عاطفياً: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك.
صحياً: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولاً.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-5-2021
مهنياً: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.
عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.
صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-5-2021
مهنياً: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.
عاطفياً: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.
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