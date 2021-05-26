صحف القاهرة تبرز استقبال الرئيس السيسى لوزير خارجية قطر

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "الرئيس: تركيز الجهود لتحقيق السلام ودرء المخاطر عن الأمة" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء، ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى راسخ لسياستها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبى مصر وقطر، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبدالله الخليفى، رئيس جهاز أمن الدولة القطرى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن وزير الخارجية القطرى نقل للرئيس السيسى رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة إلى الرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

من جهته، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة فى مسار العلاقات المصرية . القطرية، ومشيرا إلى التطلع لتحقيق التقدم فى هذا الشأن فى مختلف المجالات، بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذلك الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وفى متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسى أمس، أكدت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى أكد عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والسعودية فى كافة المجالات، وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين فى النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلـك جاء خـلال لقاء الـرئيس السيسى أمس الأمير عبد العزيز بـن تركى الفيصل، وزيــر الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وذلــــك بـحـضـور الـدكــتـور أشـــرف صبحى وزيــر الشباب والرياضـة، والـوزيـر عــباس كامـل رئـيـس المخابرات العامة، إلى جانب ٍكل من الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بـالـقـاهـرة، ويـاسـر المسحل رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن الـسـفـيـر بـسام راضـى المــتــحــدث الرسـمى بــاســم رئـاسـة الجمهورية قوله: إن اللقاء شهد التباحث حـول ُســبــل تـعـزيـز الـــتـعـاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابى والـريـاضـى بكلا البلدين الشقيقين، وكيفية استغلالها فى استثمار طاقات الشباب، وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.

ومن جـانـبـه، أعـرب الأمـيـر عبد العزيز بـن تركى عـن تشرفه بلقاء الـرئـيـس، ً نـاقـلا إلـيـه تحـيـات أخيه الــعــاهــل الــســعــودى وولــــى الـعـهـد، ومشيداً باهتمامه بالمجالين الشبابى والرياضى، لا سيما من خلال تبنى العديد من المـبـادرات التفاعلية مع الشباب،وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحورى للشباب فـى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.

وتحت عنوان "السيسى يتسلم أرفع وسام رياضى إفريقى"، ذكرت "الأخبار" أن الرئيس السيسى، أكد توفير الدولة المصرية لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأفريقية فى القاهرة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها القارة الأفريقية بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر مستعدة دائماً لاستضافة كافة الأحـداث والفعاليات الرياضية فى أى وقـت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه أمس مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والـريـاضـة، وهـشـام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضــى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن مصطفى بــراف قام بإهداء الرئيس وسـام الاستحقاق الخـاص باللجنة الأولمبية الأفريقية، والـذى يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية فى القارة الإفريقية، مشيداً بدور مصر التاريخى كـإحـدى الـــدول الإفريقية المتفوقة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، ً خاصة فى ظل كونها أكثر الدول فوزًا بدورة الألعاب الأفريقية على مـدار التاريخ، وهـو الأمـر الـذى يعد امـتـداداً للموقع المصرى الريادى فى أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

وأعـــرب رئـيـس اللجنة الأولمـبـيـة الأفـريـقـيـة عن تقديرهم لكافة التسهيلات والتجهيزات التى وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية التاسعة عشرة لها بالقاهرة، مؤكداً ثقتهم فى نجاح مصر على جميع الأصعدة فى استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالمياً وقـاريـاً، ً خاصة فى ضـوء الخبرة المصرية المتراكمة فى هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس فى التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر، والذى حظى بإشادة دولية واسعة.

وتحت عنوان "مدبولى: القطاع الخاص شريك فى النهضة التنموية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، بوصفه شريكا مهما فى مسيرة النهضة التنموية التى تقوم بها مصر. حاليا فى مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن الحكومة حققت خطوات ملموسة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، لذا فمن الضرورى مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة هذه التحديات، التى من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا، فى ظل ظروف جائحة "كورونا" الصعبة. وأشار رئيس مجلس الـوزراء، خلال افتتاح المجمع الصناعى لمجموعة "العربي" فى مدينة قليوب، إلى سعى الدولة لتوطين مختلف الصناعات، وتعظيم المكون المحلى فى التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات.

على صعيد آخر، التقى الدكتور مدبولى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الهيئة. واستعرض عبدالوهاب الترتيبات التى تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو بشرم الشيخ.

وفى الشأن البرلماني، وتحت عنوان "الحكومة تسحب مشروعى قانون التعليم والمرور من النواب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أعلن، خلال الجلسة العامة أمس، أن مجلس الوزراء سحب مشروعات قوانين، من بينها مشروعات بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وبعض مواد قانون المرور، وبعض أحكام قانون تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

من جهته، أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الجلسة العامة، أن مشروعات الصرف الصحى المنفذة كلفت الدولة 67 مليار جنيه، ويستفيد منها 45 مليون مواطن، وجار تنفيذ 473 مشروعا.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد التوسع فى المشروع القومى للبتلو وتنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية فى 23 محافظة لعالج وفحص 201 ألف حيوان.

وأوضحت الصحيفة أن ذلـك جاء خـلال الاجتماع الذى عقده رئيس الـوزراء أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وفى تناولها أيضا لنشاط رئيس مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الدولة تعمل على توطين مختلف الصناعات ودعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا فى مسيرة النهضة التنموية التى تقوم بها مصر حاليًا فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: حققنا خطوات ملموسة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ولا تزال أمامنا بعض التحديات ولذا فمن ألضرورى مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة هذه التحديات والتى من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويًا فى ظل ظروف صعبة نظرًا لجائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاحه المجمع الصناعى بقليوب المتخصص فى إنتاج أدوات وأجهزة الطهى.. رافقه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ممدوح العربى نائب ريس مجلس إدارة مجموعة "العربى".

وأكد رئيس الوزراء سعى الدولة إلى توطين مختلف الصناعات وتعظيم المكون المحلى فى التصنيع إلـى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض عدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة إنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة حتى نهاية أبـريـل المـاضـى، فـإنـه يـوجـد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85 %.