فيديو - الصحة العالمية : اللقاحات الموجودة تتعامل مع جميع سلالات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن كل دولة من دول المنطقة تستخدم أسلوبا محتلفا فى رصد وصول التحورات، مما يجعل الإدلاء بإجابة محددة فى هذا الصدد أمرًا صعبًا.
وطالب الدكتور إيفان هوتن، بأن يهتم الناس بحماية أنفسهم من "كوفيد 19"، باتباع الإجراءات الاحترازية، بغض النظر عن نوع السلالة، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات المطروحة حاليًا، لديها القدرة على التعامل مع جميع تحورات فيروس كورونا.
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