التعليم تعلن آليات استخدام الكتاب المفتوح بامتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات استخدام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، وسوف تسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط".



وشددت وزارة التربية والتعليم: لن نسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.



كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، علق على سحب تعديلات قانون التعليم من مجلس النواب وامتحانات الثانوية العامة قائلا: "التعديلات اللتي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:



١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية.

٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى.

٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).



لقد أبدى محلس الشيوخ الموقر ملاحظات قيمة على هذه التعديلات، وعلى إثرها قررت الوزارة ان تطلب سحب القانون كى نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الاسابيع القادمة.



"امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب، وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل".





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