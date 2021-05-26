عاجل.. تأجيل اجتماع شكرى ووزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر اجتماع سامح وبلينكن فى قصر التحرير الساعة العاشرة صباح اليوم.

ويأتى ذلك ضمن جولة لوزير الخارجية الأمريكى، بمنطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر وفلسطين والأردن، وتهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تصعيد استمر أحد عشر يوما.

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