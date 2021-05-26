القبض على "رجل السور" يسرق فيلا الفنانة إلهام شاهين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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