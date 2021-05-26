الكشف عن موعد تسليم أراضي "بيت وطن" بالقاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021، وحتى يوم الخميس 10/6/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE)، موضحاً أنه يتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157 : 165، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 166 : 175، يوم الأربعاء 2/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31 : 43، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 67 : 81، يوم الأحد 6/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14 : 23، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​