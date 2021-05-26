/632526/تعرف-علي-أسعار-الأسماك-في-الأسواق-اليوم-الأربعاء

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن أسعار الأسماك بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، خاصة وأن أسعار السمك ترتفع وتنخفض لمتغيرات عديدة، وفقا للبورصة وأسعار الصرف للعملات وآخرى، وفي هذا السياق يستعرض موقع «دوت الخليج» أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 وفقا لأسعار سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

حيث انخفضت أسعار سمك البلطي المزارع 1 وارتفاع سعر سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات لكل كيلو جرام.

أسعار سمك البلطي المزارع 1

السعر قبل الانخفاض 24 جنيها للكيلو.

السعر بعد الانخفاض 22 إلى 23 جنيها للكيلو.

أسعار سمك البلطي المزارع 2- الأسواني - الفيليه

استقرار سعر البلطي المزارع 2 بين 19 إلى 21 جنيها للكيلو، الأسواني 17 إلى37 جنيها للكيلو، الفيليه من 30 إلى 110 جنيها للكيلو

أسعار السمك الثعابين

وانخفض سعر سمك الثعابين ليتراوح من 50 إلى 200 جنيها للكيلو مقابل 60 إلى 210 جنيها للكيلو.

أسعار المكرونة السويسي

أيضا ارتفعت أسعار المكرونة السويسي بعد ثبات السعر أمس الثلاثاء عند 75 جنيها حتى تراوح من 65 إلى 80 جنيها للكيلو.

أسعار القرميط شيلان

تراوحت أسعار القرميط شيلان من 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

أسعار البياض الأملس 2

وصل سعر البياض الأملس «2» من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار السمك القشر بياض

يتراوح سعر سمك قشر البياض بين 70 إلى 100جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر السمك البوري 1، من 40 إلى 48 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر البوري 2 من 32 إلى 38 جنيها للكيلو.