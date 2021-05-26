/632530/درجات-الحرارة-اليوم-الأربعاء-مصر-تتعرض-لمنخفض-الهند-الموسمي-شديد-الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلا على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

في السياق ذاته، نوهت هيئة الأرصاد العامة في بيان لها إلى أن مصر ستتعرض إلى موجة شديدة الحرارة، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو؛ وذلك بسبب منخفض «الهند الموسمي» وهوهو منخفض حراري شديد يؤثر على 3 قارات أسيا و فريقيا وأوروبا، ويضعف هذا المنخفض بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في شهر أكتوبر من العام 2021.

ويستعرض موقع «دوت الخليج» درجات الحرارة المتوقع اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35

شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 34

طنطا الصغرى 20 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

بلطيم الصغرى 19 العظمى 27

مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

السلوم الصغرى 19 والعظمى 31

سيوة الصغرى 16 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28

دمياط الصغرى 19 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 35

السويس الصغرى 20 والعظمى 34

العريش الصغرى 19 والعظمى 31

رفح الصغرى 19 والعظمى 30

رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 35

نخل الصغرى 15 العظمى 34

نويبع الصغرى 24 والعظمى 36

طابا الصغرى 23 والعظمى 34

كاترين الصغرى 16 والعظمى 31

الطور الصغرى 22 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33

الفيوم الصغرى 20 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 36

المنيا الصغرى 20 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37

قنا الصغرى 23 والعظمى 38

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 41

أسوان الصغرى 25 والعظمى 41

أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38

الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37

أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 38

حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 32