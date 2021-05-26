صحة النواب تناقش الموازنة العامة لمديريات الصحة بالمحافظات..اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعها اليوم الاربعاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الخطة والموزانة أجتماعها، برئاسة النائب فخر الفقي ،لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي أسيوط وسوهاج للسنة المالية2022/2021.

لجنة التعليم

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقد اجتماعها اليوم، برئاسة النائب سامي هاشم ،لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

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مناقشة ما يخص صندوق تطوير التعليم – الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – مكتبة الاسكندرية،في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2022/2021.

لجنة الصحة

كما تنطر لجنة الصحة برئاسة الدكتور اشرف حاتم،مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022،فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية على النحو التالي: مديريات ،شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الاقصر.

- استكمال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 12 ظهر للعام المالي 2021/2022 فيما يخص:  هيئة الاسعاف المصرية.  صندوق مكافحة وعالج الادمان.