أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المحلي أو المنافسات القارية "يوروباليج " أبرزها مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي.

أهم مباريات الدوري المصري

يلتقي نادي سموحة مع نادي البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 .

ويستضيف نادي سيراميكا كليوباترا نظيره انبي البترولي في تمام السابعة على ستاد السويس وستنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 .

نهائي الدوري الأوروبي

وإلى أهم مباريات اليوم حيث يلتقي نادي فياريال الإسباني مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي في تمام التاسعة مساء وستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 4 k، بي ان سبورت بريميوم1،بتعليث التونسي عصام الشوالي.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي نادي الباطن مع نادي ضمك في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي وستقام المباراة على ملعب نادي الباطن ويمكنكم متابعتها عبر قناة السعودية الرياضية.