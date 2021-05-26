/632527/أمن-الجيزة-يلقي-القبض-على-عاطل-حاول-سرقة-فيلا-الفنانة-إلهام-شاهين

ألقت مباحث مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن عدم علم الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، قائلة: “ احنا مش عايزين نعرفها”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي لاتزال ترقد داخل المستشفى، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها الشديد الذي تملكها منذ الإعلان عن نبأ وفاة الفنان سمير غانم، قائلة: “حاسة بفقدان كبير اوي”.

أما عن حالة الفنان دلال عبدالعزيز، فقد لفتت إلى أنها مستقرة إلى حد ما، إلا أنهم لن يتمكنوا من إخبارها لأنها لاتزال تعاني من فيروس كورونا المستجد، فمن الممكن أن يؤثر الخبر على حالتها النفسية، لذا فضلوا الصمت وعدم إخبارها بشيء.