/632531/الموازنة-العامة-لهيئات-النقل-على-طاولة-نقل-النواب-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الاربعاء ،لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تدرس لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 ،فيما يخص:

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر.  الهيئة القومية لإلنفاق.  الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.  المعهد القومي للنقل. لجنة الاسكان تناقش لجنة الاسكان واىلمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حموده|، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمو ازنة العامة للدولة للعام المالي2021/2022 لكل من: اقرا ايضا:صحة النواب تناقش الموازنة العامة لمديريات الصحة بالمحافظات..اليوم  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.  ديوان عام المجتمعات العمرانية. لجنة الادارة المحلية تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب احمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، محمد عبد الله زين الدين، والنائب طلبة أحمد ثابت، والنائبين أحمد العرجاوي ومحمد الحوفي، النائبة فايزة صالح، والنائب حمدي عبد الوهاب ،سناء أنور برغش،أشرف سيف النصر،محمد يسري عبادة،.

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