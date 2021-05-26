/632534/أحمد-زيدان-يتقدم-بطلب-لتوفير-3-مليون-جنيه-لتنفيذ-مشروع-الصرف-الصحي-بحي-الساحل

تقدم النائب أحمد زيدان،أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب موجه للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن توفير اعتماد مالي قدره 3 مليون جنية، لتنفيذ مشروع صرف صحي بشارع القضاعي فى حي الساحل، بمحافظة القاهرة.

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعها اليوم ، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الخطة والموزانة أجتماعها، برئاسة النائب فخر الفقي ،لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي أسيوط وسوهاج للسنة المالية2022/2021.

اقرا ايضا:صحة النواب تناقش الموازنة العامة لمديريات الصحة بالمحافظات..اليوم

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقد اجتماعها اليوم، برئاسة النائب سامي هاشم ، ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

مناقشة ما يخص صندوق تطوير التعليم – الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – مكتبة الاسكندرية،في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2022/2021.