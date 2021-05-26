فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام دين الرحمة.. وعلينا الرفق بالأخرين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإسلام هو دين الرحمة، مشرا إلى أن النبى صلى الله صلى الله عليه وسلم هو نبى الرحمة وسيد الرحماء وإمامهم، أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، فقال سبحانه: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" (الأنبياء : 107)، ويقول سبحانه : " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ".





وأضاف وزير الأوقاف فى خطبة له بمسجد أحمد بن عطاء السكندرى بمحافظة الإسكندرية نشرت على قناته الرسمية بموقع "يوتويب"، اليوم الأربعاء، أن رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم شملت الإنس والجن ، البشر والحجر ، الحيوان والجماد ، من ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم عندما رأى صلى الله عليه وسلم حُمَّرة وهي: طائر صغير يشبه العصفور، نزع عنها فراخها ، فقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها"، ومنها قصـة ذلك الجمـل الـذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم فحَنَّ وذَرَفَت عيناه ، فأتاه النبى صلَّى الله عليه وسلم فمسح ذِفْـراه فسكتَ، فقال صلَّى الله عليه وسلم: "من ربُّ هذا الجملِ؟ لمن هذا الجملُ؟ "، فجاء فتى من الأنصارِ، فقال: لى يا رسول الله، قال: "أفلا تتقى اللهَ فى هذه البهيمةِ التى مَلَّككَ اللهُ إياها، فإنه شكا إلى أنك تُجِيعُه وتُدْئبه".



وتابع جمعة: "وتتجسد رحمته صلى الله عليه وسلم فى أسمى معانيها عندما ذهب إلى الطائف فعندما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين ، وأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال يناديه: يا محمد لو شئت لأُطْبقَنَّ عليهم الأخشبين، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "لا، ولكنى أقول: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون، إنى لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول: "لا اله إلا الله"، وهنا قال له جبريل عليه السلام: صدق من سماك الرءوف الرحيم ، ومن رحمته ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، حيث قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

واختتم وزير الأوقاف:"على أن ما يجب أن نتعلمه من رحمته صلى الله عليه وسلم هو الدرس العملى فى التخلق بخلق الرحمة فيما بيننا، فمن لا يَرْحَم لا يُرحم، والراحمون هم من يرحمهم الله، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تنزع الرَّحْمَة إلَّا من شقى"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىءٍ إِلاَّ شَانَهُ "، و يقول صلى الله عليه وسلم: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ".