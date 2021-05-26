صور.. وزير الرى يتابع إزالة التعديات على نهر النيل بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الازالات التى تتم بمجرى نهر النيل بمحافظتى الجيزه والقاهرة، إذ تم تنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقى لمجرى نهر النيل بمنطقتى طرة والمعادى عبارة عن مخالفات لأعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص وكذلك رسو مخالف والتهرب من سداد مستحقات الدولة، وقد وتم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وشرطة البيئة والمسطحات وكل الأجهزة ذات الصلة.





وأشاد وزير الرى بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل شن حملاتها ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتى تأتى استمرارا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتى تم إطلاقها اعتبارا من 20 مارس 2021.



وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالى 4.424 حالة تعد على مساحة 651 ألف متر مربع تقريبا "155 فدانا" ومازال العمل مستمرا فى هذه الموجة حتى الآن، مؤكدا أن المتابعه والتصدى والملاحقة المستمرة أدت الى تدنى ملحوظ فى المخالفات المحرره نتيجه تنفيذ سياسه الردع الفورى.



وأكد الدكتور عبد العاطى خلال جولته بضرورة التصدى الفورى لمخالفات الردم بنهر النيل، إذ يعتبر ذلك النوع من التعدى هو أخطر أشكال التعدى لمًا له من أثار خطيرة على قدرة القطاع المائى للنهر على إمرار التصرفات المائية.



ويجدر الإشارة إلى أنه وفى ضوء التعامل الحاسم مع التعديات على نهر النيل وإزالتها فى مهدها، فقد أزالت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل إذ تم تنفيذ 5 قرارات إزالة على مسطح إجمالى 1.100 متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة مبانى بمسطح 2.100 متر مربع بمدينة الفشن ببنى سويف و5 قرارات إزالة مبانى بمسطح 600 متر مربع بمدينة البدرشين بالجيزه، كما تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بمسطح 1.095 متر مربع، و10 حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفيه بمسطح 212 متر مربع، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، وقرارين إزالة مبانى أحواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.



جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات على المجرى.



وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخصوصا الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن 62 ألف حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.