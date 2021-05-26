ضمن تمكين الشباب.. الأوقاف: يسرى عزام خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد مؤيد شيخ

جدة - نرمين السيد - وقال إن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا فى الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسؤولية، وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعى وقوة ودأب وقدرة على العطاء.



وفى إطار ذلك، نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" صورة لجامع السلطان مؤيد شيخ علق عليه قائلًا: "فى إطار تمكيننا للشباب يسرى عزام خطيبا للجمعة القادمة بمسجد مؤيد شيخ".



وأشار جمعة، إلى أن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية، من الدفع بالشباب سواء فى العمل الإدارى والقيادى والدعوي، فإنها ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب، الذى يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوى والوطنى، ولن تبخل بجهد أو مال، فى سبيل تأهيل هؤلاء الشباب على أعلى درجة ومستوى من التميز.