وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة لبدء جولته بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء 26 مايو، إلى القاهرة لبدء جولته بالشرق الأوسط والتي تأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وينتظر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته بالرئيس عبدالفتاح السيسي للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرئيلي بالإضافة إلى ملفات أخرى ومن المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.

كان أثني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الدور الذي قامت به مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، الثلاثاء 25 مايو، بعد مباحثاتٍ أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية، خلال جولته بالشرق الأوسط.

وقال بلينكن إن مصر أدت دورًا أساسيًا في وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الأردن دوره أساسي في استقرار المنطقةوحول المباحثات التي أجراها مع الفلسطينيين والإسرائيليين، قال بلينكن إن "اليوم كان يومًا منتجًا في رام الله والقدس"،وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الاهتمام بالحاجات الإنسانية لسكان غزة نقطة أساسية، متحدثًا عن حشد الدعم الدولي لذلك.

وأردف قائلًا: "يتعين علينا الآن العمل مع شركائنا ومع آخرين لتلبية الحاجات الملحة لسكان غزة".

وتابع قائلًا: "في النزاع الأخير خسرنا الكثير من الأرواح من الجانبين، وعلينا أن نكسر حلقة العنف. علينا التطرق للأسباب الرئيسية للنزاع الأخير بين إسرائيل وغزة".