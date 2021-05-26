القوى العاملة: تعيين 605 شاباً .. والتفتيش على 226 منشأة بجنوب...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 605 شاباً ، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 889 شابأً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد ، و 2 منحة زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 141 عاملاً جديداً على المنظومة.
وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 226 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعمل 2 ندوة توعية ، كما تم تلقى 35 شكوى عمالية وتم تسوية 3 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 10 شكاوى ، و 8 شكاوي ما زالت تحت البحث .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 26 منشأة ، وإعادة التفتيش على 109 منشأة ، وأسفر عن تحرير 37 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى .
وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .
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