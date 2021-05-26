وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات وانتهاء دورة بوحدة التدريب...

يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلاً عن وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة في قرى ونجوع المحافظات في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يساهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير عن انتهاء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المهني المتنقلة بالوادي الجديد لـ 15 متدرب على مهنة السباكة الصحية ، وإجراء الاختبارات العملية بأحد مواقع العمل بالمحافظة .

ومن جانبه قال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن هذه الدورات التدريبية مدتها 15 يوماً ، يحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة تؤهله للعمل في هذا المجال .

وأضاف مدير المديرية أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة ، مع مراعاة تقليل عدد المتدربين في كل دورة تدريبية ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .