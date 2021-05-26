طقس الغد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والعظمى 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدا الخميس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويوجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة كما يوجد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة على أن تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 65% فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 36 درجة

السواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 28 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 32 درجة

وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36 درجة

شمال الصعيد بين 22 ـ 38 درجة

جنوب الصعيد بين 25 ـ 42 درجة.