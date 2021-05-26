مدبولى يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة مستجدات كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء، ومتابعة مستجدات فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى كانت قد أعلنت عنها وتنتهى نهاية الشهر الجارى بشأن مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات فى التاسعة مساء، وفتح الحدائق والمتنزهات وفق إجراءات احترازية مشددة.
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