/632547/أسماك-فاسدة-في-الأسواق-الحكومة-تكشف-الحقيقة-والتفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا منذ قليل، أعلن فيه تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

مجرد شائعات مغرضة

وقامت «الزراعة» بنفي تلك الأنباء وأنها مجرد شائعات مغرضة. من جانبها، قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مؤكدة استمرارها شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين

كما ناشدت كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

شائعة إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعة إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة. كما أعلن تواصله مع وزارة النقل، والتي بدورها نفت تلك الأنباء، منوهة أنه لا صحة لإهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة، وأن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بالشكل الأمثل لتكون وفق مستهدفات الوزارة لتمويل مشروعات تطوير وسلامة الشبكة القومية للسكك الحديدية بما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

خطة تطوير السكك الحديد

يستعرض موقع «دوت الخليج» أبرز النقاط التي أعلنت عنها وزارة النقل بشأن تطوير السكك الحديد والتي جاءت على النحو التالي:

تطوير نظم الإشارات، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وتوريد وحدات متحركة جديدة (جرارات وعربات)، صيانة وإعادة تأهيل الأسطول الحالي للحفاظ على كفاءة التشغيل، ربط شبكات السكك الحديدية القائمة بشبكة القطار الكهربائي السريع، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وفقاً لرؤية الدولة في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها.