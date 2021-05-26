/632535/الأعلى-منذ-يناير-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الأربعاء-26-يناير-2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 في بداية التعاملات اليومية؛ بعد موجة ارتفاع للأسعار عالميا، ليصل بذلك لأعلى سعر له منذ يناير من العام الحالي، حيث أصدرت شعبة الذهب في مصر بيانا بأسعار لذهب في مصر على النحو التالي: أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية الذهب عيار 24 قيراطا سجل 930 جنيها. الذهب عيار 21 قيراطا سجل 814 جنيها. الذهب عيار 18 قيراطا سجل 698 جنيها. أسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية بالجنيه المصري عيار 22 من 851 إلى 853 عيار 21 من 814 إلى 815 عيار 18 من 697 إلى 699 عيار 14 من 542 إلى 543 عيار 12 من 465 إلى 466 سعر الجنيه الذهب في مصر تراوح سعر الجنيه الذهب من 6507 إلى 6509 جنيها في السياق ذاته، تخطت أسعار الذهب عالميا حاجز الـ1900 دولار للأوقية لأول مرة منذ يوم 9 يناير الماضي، الأمر الذي يعني اتجاه مؤشر سعر الذهب في الارتفاع وتحقيق مكاسب عديدة خلال المرحلة المقبلة، معتمدا على انخفاض مؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة وكذلك خسائر العملات الرقمية.

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