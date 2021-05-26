/632537/حقيقة-تعرض-زياد-العليمي-وأحمد-سمير-للإعتداء-بالسجن

نفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، الأنباء والشائعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بشأن تعرض السجينين زياد العليمي وأحمد سمير للإعتداء والضرب داخل محبسهما، مشيرا إلى أن تلك الشائعات والأخبار غير صحيحة وعارية تماما من أي إثبات ودليل.

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن تلك الشائعات تعتبر محاولات مستمرة من قبل أفواه الإعلام الإخواني المحظور، الذي يسعى إلى نشر الأكاذيب والخرافات؛ لتهييج وتحريض الشعب المصري على أبناء وطنه، مهيبة بضرورة السير وراء تلك الأكاذيب، والتحقق من المعلومات عبر مصدرها الرسمي فقط.

في سياق آخر، ألقت مباحث مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بعد محاولة له بسرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، وقد أفادت تحريات المباحث أن المتهم قام بتسلق فيلا «إلهام»، إلا أن حارسها قام بضبطه على الفور، وقام بإبلاغ غرفة النجدة بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.